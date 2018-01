Cleo Pires vive uma policial no longa Operações Especiais

Primeiras imagens de Cleo Pires caracterizada como a agente Francis, uma policial civil novata que trabalha em um cargo burocrático na corporação, seu papel no filme Operações Especiais, de Tomás Portella, que estreia dia 15 de outubro em todo o Brasil.

A atriz se identificou com a história do longa, como a personagem, ela também teve dificuldades em lidar com regras em sua vida. “Eu amei fazer as cenas de ação. Gosto desse universo da autoridade. É conflituoso para mim, porque eu tenho problema com regras. Eu acho que esse universo da Polícia tem limites muito claros. Pessoalmente, sempre tive problemas com limites, as regras foram muito nebulosas na minha vida. Naquelas cenas, entretanto, eu sou a lei. A vivência dessa experiência também muda a vida da Francis”, avaliou.