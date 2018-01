Claudia Moreira Salles assina linha de móveis para marca sustentável

Com expertise em trabalhos artesanais, utilizando técnicas de recuperação da marcenaria tradicional para valorizar a matéria prima, Claudia Moreira Salles passa a integrar o time de designers da Butzke – empresa especializada em móveis de madeira certificada. Claudia assina um sofá e uma poltrona, ambos em madeira Cumaru. “São produtos de construção simples e fácil montagem”, explica a designer. “Fico feliz em trabalhar com uma marca que respeita e valoriza através do uso sustentável e da execução primorosa da madeira. Acredito que será uma parceria de longa duração”, comenta ela, que será apresentada para seus colegas em um almoço, terça, no restaurante Santinho do Tomie Ohtake.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.