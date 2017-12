Clássico e moderno no Palácio Tangará

A arquiteta Patricia Anastassiadis tem um desafio de peso internacional este ano. Com bagagem de mais de 20 criações para hotéis, ela agora será responsável pelo design do espaços onde estarão o lobby, bar, restaurante e o spa do Palácio Tangará – o primeiro hotel seis estrelas de SP.

O convite partiu do grupo europeu Oetker Collection, e a abertura está prevista para 2017. “Quis unir a arquitetura clássica com elementos contemporâneos e arte brasileira. É um misto do DNA da Oetker com a característica local”, conta.

No restaurante, Patricia desenhou até o mobiliário, como o sofá Jean – nome dado em homenagem ao chef francês Jean Georges, que comandará o menu