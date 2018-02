As mulheres podem comemorar. Foi anunciado ontem, durante o Lês Chefs et Décor na Daslu, que Roberto Carlos fará show, em novembro no Anhembi, só para o público feminino. Com renda revertida para o Projeto Velho Amigo e Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer.

