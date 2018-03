À frente da Filarmônica de Goiás, o britânico Neil Thomson tem se notabilizado pelo ecletismo. Já levou seus músicos para tocaram em pubs e incluiu trilhas de filmes como Harry Potter em recentes programas.

Para as apresentações no Festival de Campos do Jordão, SP e Rio de Janeiro, neste fim de semana, Jean-Louis Steuerman é o pianista convidado.