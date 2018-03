Classes C e D vão consumir mais ovos nesta Páscoa, diz pesquisa

Levantamento do Outdoor Social, que pesquisa consumo nas classes C e D: vai crescer em torno de 5%, durante a Semana Santa, o consumo de ovos de Páscoa nessas duas faixas de renda. Foram ouvidas 530 mil pessoas. Preço médio do ovo? R$ 34,90.

A tendência vai além. O gasto com alimentos, nessas áreas, deve crescer 1,3% no ano, contra expansão média de 0,7% nas outras classes.

