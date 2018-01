As gravações de Velho Chico, nova novela de Benedito Ruy Barbosa para a Globo, estão movimentando as cidades de três Estados do Nordeste. Em mais de 400 testes foram selecionados 70 atores. No total, cerca de 70% do elenco principal da ficção serão de origem nordestina.

Claquete 2

Durante dois meses, uma equipe de 120 pessoas produzirá 562 cenas. As locações escolhidas, em áreas da Bahia, de Alagoas e do Rio Grande do Norte, foram visitadas pelo diretor Luiz Fernando Carvalho.