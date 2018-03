Civil ou criminal

A defesa de João Santana e Mônica Moura, pelo que se sabe, aposta na tese de que ambos cometeram erros – como Caixa 2 –, mas jamais participaram de corrupção.

Caso a argumentação vingue, a dupla conseguiria se livrar de processos, como acorreu com Duda Mendonça no mensalão?

Criminal 2

Pelo que se apurou, não. E os motivos são vários, a começar pela lei de manutenção de capitais brasileiros no exterior. Está definido que se a quantia for superior ou equivalente a US$ 100 mil depositada na conta não declarada lá fora, a conduta criminosa. Caso contrário, não.

Duda tinha menos que isso.