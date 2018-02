A Olimpíada do Rio chegará primeiro… a São Paulo. O COB está trazendo 400 peças do Museu Olímpico, de Lausanne, para exposição na Fiesp. Entre os itens selecionados, cópia do discurso do Barão de Coubertincom a proposta de recriação dos Jogos, em 1892; sapatilha e medalhas de Adhemar Ferreira da Silva(das competições de 1952 e 1956); além de tochas e mascotes.

A mostra será aberta em abril e seguirá para o Rio em agosto.