Ciro Gomes chama Lula de ‘merda’

Ciro Gomes se descontrolou ontem à noite na frente do prédio, em Fortaleza, onde mora do seu irmão Cid (também no vídeo). Aparentemente, o grupo teria Cid até o apartamento. Não fica claro o motivo. Mas Ciro chega até a chamar Lula de “um merda”. Cid tenta acalmar o irmão, sem sucesso.

Na segunda parte do vídeo, o ex-ministro do governo Dilma insiste que os manifestantes saiam de lá e os palavrões aumentam.

Em nota, o Ciro informou em nota que agiu “como qualquer cidadão deveria agir em casos de violência: foi até o local para defender os direitos e a integridade de seu irmão”.

“O direito de se manifestar se limita ao que determina a democracia. Qualquer violência, abuso ou cerceamento de liberdades de um grupo contra qualquer cidadão tem um nome: fascismo”, complementa a nota.

Nota atualizada às 17h48 do dia 17/3/2016