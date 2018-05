Será lançada em agosto a candidatura do muriqui – primata ameaçado de extinção, morador da Mata Atlântica a mascote das Olimpíadas do Rio.

A proposta é da ONG Eco-Atlântica. Assinada pela Storm, a campanha “eleitoral” conta com apoio de simpatizantes de peso como Chico Buarque, Carlos Minc, Eike Batista, Marcos Palmeira, Isabel Fillardis, Ney Matogrosso, entre outros.