Cintura para baixo

Manoela Whitaker e Flavia Cury são donas da marca FM Pantalons – especializada em peças para baixo da cintura. “Eu era do mercado publicitário e a Flavia, advogada, mas sempre fomos apaixonadas por moda. Em 2012, resolvemos abrir uma marca online, mas não queríamos concorrer com as que já eram fortes no mercado. Foi aí que nasceu a ideia de focar em bottoms”, explica Manu, que ficou por cinco anos à frente do marketing da Swatch. No momento, as moças estão produzindo apenas calças. “Já fizemos coleções com saias e shorts, entretanto, cada vez mais percebemos a importância que as calças estão ganhando no dia a dia das mulheres”, comenta Flavia – grávida de oito meses de seu segundo filho. Marca registrada? “Nossas estampas e o caimento que valoriza o corpo feminino”.

