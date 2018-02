O best-seller Cinquenta Tons de Cinza acaba de receber versão adaptada no ministério Dilma 2. “Nós aqui administramos cinquenta tons de verde”, avisa a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, para definir as diferentes tarefas de sua pasta.

