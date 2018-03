Reprodução





Em comemoração aos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Cinesesc apresenta, quinta, a estréia mundial do filme Stories on Human Rights – Histórias de Direitos Humanos. São 22 curtas-metragens de 16 países criados a partir de seis temas envolvendo direitos humanos. O filme conta com a participação dos brasileiros Walter Salles e Daniela Thomas. A foto acima é do curta de Saman Salour.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.