Cinema em casa

A pedido do Planalto, os exibidores de Hannah Arendt em Brasília enviaram cópia do filme de Margarethe von Trotta para Dilma. O longa se baseia no livro de Hannah Eichmann em Jerusalém: um Relato Sobre a Banalidade do Mal.

Cerca de 70 mil pessoas já assistiram em onze cidades do País.

A presidente havia informado, na semana passada, que estava relendo As Origens do Totalitarismo e que gostaria de ver o filme.

Mas que, infelizmente, não pode mais ir a qualquer cinema.