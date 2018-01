No Belas Artes, a conversa do cinema com a comida

Dois “Midas” do público paulista se unem no lançamento da sala Drive-in do cine Caixa Belas Artes. André Sturm, do cinema, e Facundo Guerra, da gastronomia, inauguram o local, com capacidade para 80 pessoas, no dia 17. Ele vai oferecer programação eclética de cinema reforçado com comidinhas, cerveja e drinks assinados pelo grupo Vegas – dono, entre outras, do Riviera, Pan Am e Z Carniceria. A convite da coluna, a dupla fez um duelo entre filmes vs. sabores:

André Sturm: Apocalipse Now, Francis Ford Coppola.

Facundo Guerra: Eu assistiria tomando shots de mezcal e burritos com o blair’s ultra hot death sauce, o molho mais apimentado do mundo.

André Sturm: Quanto mais quente melhor, Billy Wilder.

Facundo Guerra: Combina com chocolate quente e uma torta de pasta de amendoim.

André Sturm: O silêncio dos inocentes, Jonathan Demm

Facundo Guerra: Assistiria tomando um chianti e comendo um belo cordeiro assado.

André Sturm: Um convidado bem trapalhão, de Blake Edwards.

Facundo Guerra: Manhattan e amendoins.

André Sturm: Pulp Fiction, Quentin Tarantino

Facundo Guerra: Esse tá fácil! Uma Budweiser gelada numa

mão, um burger na outra…