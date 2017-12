A jovem Barbara Sturm iniciou-se no universo cinematográfico ainda na universidade, quando ajudava o pai, André Sturm, na programação do finado Cine Belas Artes. Hoje, aos 23 anos, toca a distribuidora Pandora Filmes, que acaba de lançar A Espuma dos Dias. Mas não para por aí. Já tem no forno roteiro para um futuro longa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.