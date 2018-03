José Saramago desembarca no Brasil, na semana que vem, bem acompanhado. Vem com a mulher Pilar e o enteado Juan José Del Río, que traz equipe para filmar todos os passos do escritor/padrasto.



As cenas farão parte de seu filme, Unión Ibérica.

