Donos de resorts em Bonito estão com os nervos à flor da pele. É que a prefeitura local quer construir cemitério bem na frente de um dos maiores complexos turísticos do Mato Grosso do Sul. E a licença ambiental já foi até expedida.

