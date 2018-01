Cinco drinques para marcar os 50 anos do Terraço Itália

Cinco décadas, cinco drinques. Cinco mixologistas estrelados foram convidados para comemorar os 50 anos do Terraço Itália. Após uma pesquisa minuciosa, a equipe do restaurante vasculhou cardápios antigos e deparou com uma série de coquetéis que eram servidos na casa nas décadas passadas.

Inspirado no tesouro que descobriu, o estabelecimento convidou os respeitados barmen Laércio Zulu, Spender Amereno e Marcelo Serrano – de pé — mais Jean Ponce e Fabio La Pietra, sentados, para fazerem uma releitura dessas antigas receitas, que se transformaram em cinco drinques inspirados nas cinco décadas.

O resultado final poderá ser conferido no menu até setembro.