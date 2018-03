Um grupo de “bandeirantes” decola amanhã, do Aeroporto de Cumbica, para desbravar a área brasileira da Antártida. A equipe é formada por sete pesquisadores liderados pelo glaciologista Jefferson Cardia Simões. Depois de se instalarem na estação Comandante Ferraz – a “sede” do Brasil lá embaixo -, avançarão 400 quilômetros para fazer estudos do clima.



A “expedição” acontece a 35 graus abaixo de zero.

