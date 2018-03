Para “retribuir” à seleção brasileira, por fazer em São Paulo seu último jogo pelas eliminatórias da Copa, a Prefeitura criou o evento “SP Abraça a Seleção”. Vai iluminar de verde e amarelo o Obelisco, o Edifício Matarazzo, Ponte Estaiada e Monumento às Bandeiras. No domingo, segunda e terça – dia do jogo com o Chile.

Leia mais notas da coluna:

+ Alpargatas tem primeira reunião do novo conselho

+ Obama impressiona plateia em palestra em SP