Cidade ‘brasileira’ no Japão receberá atletas paralímpicos em 2020

Linamara Battistella recebe nesta terça o prefeito da cidade japonesa de Hamamatsu, Yasutomo Suzuki. Motivo? Fechar parceria para dar maior apoio à delegação brasileira dos Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio.

Focada no bem-estar das várias equipes, a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do governo Alckmin vai garantir, com essa medida, um período de aclimatação naquela cidade, antes das competições.

A escolha não é à toa. Hamamatsu abriga a maior comunidade brasileira no Japão. O acordo será assinado com o Comitê Paralímpico Brasileiro.