CICLISTAS NA ANCHIETA, NO DIA 9. FOTO ESTADÃO.COM

Grupos de ciclistas armam, neste sábado, um protesto na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista. Motivo? Nada a ver com a ciclovia.

O ato será contra a repressão do pessoal que tentou descer a via Anchieta no último fim de semana.

Detalhe: a polícia impediu o programa atendendo a decisão de um juiz paulistano.