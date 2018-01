Chuvisco

Depois do vídeo postado por Patricia Abravanel, no qual Silvio Santos ensina o telespectador a comprar uma antena digital na 25 de Março, a pressão da Simba sobre a Anatel deve aumentar.

Pelo que se apurou, três emissoras de canal aberto – Record, SBT e Rede TV – cobram um posicionamento da agência reguladora.

Chuvisco 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo as emissoras, a resolução 488, que regula o setor, exige a substituição dos canais ou o desconto na mensalidade. Até agora, a Anatel está em silêncio.

Quem vem

Caberá ao físico italiano Carlo Rovelli, amanhã, a primeira palestra do Fronteiras do Pensamento deste ano.

O ciclo, com apoio do Santander, traz em seguida celebridades como Gilles Lipovetski, Amós Oz, Leonardo Padura, Thomas Piketti e Niall Ferguson.

Vencer é comprar

A torcida do Corinthians fez a festa dos produtores de camisas e objetos do clube. Entre março e abril, na onda de vitórias, as vendas, segundo o Mercado Livre, cresceram… 145%.