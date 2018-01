Eleito com a maior votação do PT em SP, Andrés Sanchez não teve o desempenho que esperava o partido. Falava-se em 1 milhão de votos. A conta fechou em… 169 mil.

A diretoria do Corinthians e executivos da BRL Trust (que administra o fundo imobiliário dono do Itaquerão) suspiram, aliviados, com o fim da campanha eleitoral.

Para voltar a trabalhar, com o agora deputado, pela venda dos naming rights da arena.