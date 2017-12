O titã Sérgio Britto tinha 6 anos quando, pouco depois do golpe de 1964, partiu com o pai, Almino Affonso, a mãe e os irmãos para o Chile, onde o ministro do Trabalho de João Goulart se exilou. “Tenho uma forte memória emocional daquela época. Apesar de todo o nosso sofrimento por estar longe do País, foi um período muito enriquecedor.”

Os 500 exemplares que a Imprensa Oficial do Estado de SP levou à sessão de autógrafos, na Cultura da Paulista, esgotaram em duas horas.