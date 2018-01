Na conversa com Renata Lo Prete – gravada ontem, no Palácio da Alvorada, e que vai ao ar hoje, na GloboNews – , Dilma, receitou: “O Brasil tem que fazer o que a Alemanha fez. Depois que perderam a Eurocopa, começaram a investir nas categorias de base, mudaram a estrutura dirigente do futebol, investiram em manter os jogadores no Brasil”.

Com a palavra, a CBF.