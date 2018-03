Christiana Guimarães e Ana Joma Fasano apresentam roupas feitas com puro linho

Christiana Guimarães – fundadora da marca carioca de homewear Linho 1 – e Ana Joma Fasano, sua amiga e representante em São Paulo, vão apresentar as novas peças de roupa 100% linho, novidade no portfolio da marca, durante o It Brands, terça e quarta, no Villagio JK. “A ideia foi criar uma linha com cara de ‘confort wear’, roupas feitas para ficar em casa com estilo, receber de um jeito mais descontraído”, explica Chris, que vai utilizar o mesmo tingimento natural que usa nas peças que cria para casa nas roupas. “Toda a roupa de cama será completada com pijamas e quimonos e teremos Caftans na linha praia”.

