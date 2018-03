Christian de Castro aguarda OK do Senado para assumir Ancine

Christian de Castro depende de um OK do plenário do Senado para assumir como diretor da Ancine. Há 18 anos na área, ele aguarda autorização para ocupar a vaga deixada por Manoel Rangel.

Uma de suas pautas: capacitar empreendedores no setor cultural fora do eixo SP-Rio, que tem concentrado a maior parte dos recursos. Ele quer mais dinheiro para Norte e Nordeste.

Leia mais notas da coluna:

