O empresariado do Lide foi pego de surpresa, em Abu Dabi, com edição da MP que tributa o lucro das empresas no exterior. Claudio Galeazzi, da BRF, foi duro nas críticas, anteontem, por ocasião da visita à nova fábrica do grupo, nos Emirados Árabes.

Considera a medida um desincentivo a investimentos fora do Brasil: “Vamos ter de repensar nossas ações no exterior”.