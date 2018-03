A SPCine assinou carta de intenções com a província de Fujian, na China, para criação de fundo de US$ 200 mil. Objetivo? Financiar documentários. A previsão é de que o contrato seja assinado no segundo semestre.

