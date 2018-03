Chico na Pauliceia

Amigos de longa data, familiares, artistas, executivos, banqueiros e fãs em geral, de todas as idades, lotaram o HSBC Brasil na estreia de Chico Buarque em SP, anteontem. E não se surpreenderam com o ar lacônico do compositor, que cantou sem intervalos e se limitou a dizer “boa noite, São Paulo” e “obrigado, São Paulo”. Natural, já que o músico é conhecido pela timidez no palco.

O lugar de segunda estrela da noite ficou para Criolo, a quem Chico fez delicada homenagem ao citar versos que o rapper fez em releitura de sua clássica Cálice. Mais tarde, no camarim, Chico abraçou Criolo e confessou ter ficado “muito nervoso” quando soube que ele estava na plateia.

Outro xodó do compositor, Wilson das Neves também agradou. Ao deixar o chapéu panamá no chão do palco, depois do primeiro dueto, convidou: “Usa aí”. Hesitante, o muso da noite colocou o adereço (símbolo de sua Ópera do Malandro) e, aplaudidíssimo, entoou mais algumas canções. Enquanto Roberto e Maria Antonia Civita pareciam hipnotizados, em outra mesa, pertinho do palco, Fernando Meirelles – acompanhado da mulher, Cecília, e da sócia, Andrea Barata – curtia sucessos como Geni e o Zepelim e Bastidores.

Descontração de verdade só mesmo no bis. Uma parede de fãs se formou à beira do palco, em pé. E até os mais formais, como Philippe Reichstul, se renderam ao clima de romance buarquiano, dançando cheek to cheek com sua mulher, Tuta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao final, Chico recebeu, no backstage, os sobrinhos que moram em São Paulo – filhos de seus irmãos Sergito, Ana de Hollanda e Cristina. Além dos amigos da FAU/USP e Hector Babenco, que veio assisti-lo na companhia do artista americano Julian Schnabel.

/MARILIA NEUSTEIN