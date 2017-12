Chico desautoriza uso de suas canções em musical de Claudio Botelho

Chico Buarque decidiu, nesta tarde, que não dará mais autorização para que o diretor Claudio Botelho use suas canções no espetáculo Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 Minutos. Ou em qualquer outro dirigido por ele.

A decisão foi motivada pelo episódio ocorrido neste sábado, em Belo Horizonte, no qual o diretor improvisou um trecho do espetáculo e nele chamou Dilma de “ladra”. A plateia reagiu com vaias e gritos de “não vai ter golpe”.

Na madrugada, circulou pela internet um áudio do diretor discutindo com a atriz Soraya Ravenle — no camarim, depois do espetáculo — e questionando a postura da plateia. Botelho afirmou, então, que “em 67 os militares pararam (a peça) Roda Viva. Hoje, os petistas pararam ‘Roda Viva, entende?”