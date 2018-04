Chico Buarque foi abordado por um grupo de jovens quando saía, ontem a noite, do restaurante Sushi Leblon, no Rio. Acompanhado dos amigos Miguel de Faria Jr., Eric Nepomuceno e Cacá Diegues, o compositor acabou discutindo com o grupo, do qual fazia parte o rapper Túlio Dek ” Vai morar em Paris. O PT é bandido”, atacou um deles. Ao que Chico reagiu “Eu acho o PSDB bandido”.

Abaixo, o vídeo feito pelo site Glamurama.