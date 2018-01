Chiara Gadaleta transforma o movimento Ecoera em portal

Chiara Gadaleta transformou seu movimento Ecoera – em prol da sustentabilidade nos universos da moda, beleza e design – em um portal que será inaugurado esse mês. “A missão do Portal Ecoera é conectar indivíduos, empresas e terceiro setor em torno do consumo consciente fomentando formas positivas de fazer negócios”, conta. O serviço funcionará como um hub de consumo consciente. “O mercado vem mostrando grande evolução em serviços e produtos que promovam uma relação mais saudável e de menor impacto negativo com o meio ambiente”, diz a estilista, que pretende movimentar R$ 8 milhões no primeiro ano de operação.

