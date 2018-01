Chegou um tempo em que ninguém está acima da lei, diz Marina Silva sobre Lula

Dona de 22 milhões de votos em 2014, Marina Silva aponta o que considera essencial no episódio da sentença contra Lula, anunciada ontem por Moro: “É a chegada de um tempo em que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei”.

A ex-petista, em conversa com a coluna, considerou “dramático” e “triste” o momento nacional, com dois ex-presidentes submetidos ao rigor da lei e o sucessor deles ameaçado de igual destino.

E fez uma comparação: “A Justiça Criminal está fazendo o seu papel. Quem não fez o seu foi a Justiça Eleitoral” – uma queixa contra o TSE, que não cassou a chapa Dilma-Temer.

Ombro a ombro

Moro e o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, cruzaram-se num corredor em Curitiba, instantes depois de o juiz ter divulgado, no início da tarde de ontem, a sentença contra Lula.

É que daí a pouco começaria audiência sobre a compra do terreno para o Instituto Lula em SP. Ao longo da tarde foram ouvidos, nessa ação, quatro executivos da Odebrecht, entre os quais Cesar Ramos Rocha.

Bateu, levou?

Vai ter troco a ocupação da Mesa do Senado, anteontem, por um grupo de senadoras da oposição. Seus colegas José Medeiros, Ana Amélia, Ronaldo Caiado e Antonio Anastasia, entre outros, representaram ao Conselho de Ética do Senado contra a atitude das moças.

Lembrou-se, no grupo, que elas confundiram “a força do argumento com o argumento da força”.

Luzes

Entre os interessados na compra da Light, o mais provável, segundo quem conhece profundamente o setor, é que a Enel – dona da Ampla– saia vencedora.

Outros concorrentes? Equatorial e EDP. Há possibilidade, mesmo que pequena, de a Energisa entrar. E se a CPFL participar da briga, surpreenderá.

Ajuda ninja

Artistas e celebridades que lançaram site anti-Temer contaram com a ajuda do coletivo Mídia Ninja, que cuidou da parte de TI e design.

Até agora, 94 celebridades e artistas pedem que a Câmara deixe o STF julgar a denúncia contra o presidente.