Os organizadores da Olimpíada garantem: a equipe do COI que desembarca amanhã, no Rio, para um check up nas obras, vai encontrar “praticamente tudo” pronto – com exceção do velódromo, que tem 75% terminado, e o setor de hipismo em Deodoro.

Comandados pela marroquina Nawal el-Moutawakel, os técnicos ficam dois dias na cidade.