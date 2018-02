O Comitê Nacional de Refugiados fechou as contas de 2014: entraram no Brasil 2.320 pessoas vindas de outros países – o triplo do ano anterior e 11 vezes mais do que em 2012. Do total de 6.492 instalados no País, a maioria é de sírios (1.789) e angolanos (1.071).

