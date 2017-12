Chefs de peso homenageiam a gastronomia nordestina no Dalva e Dito

Uma turma de reconhecidos chefs nacionais e internacionais desembarca em SP neste final de semana. O motivo? A gastronomia nordestina e Seu Zé Almeida, fundador do Mocotó, que serão homenageados no domingo pelo Gelinaz! Walk With Us, projeto criado pelo curador gastronômico Andrea Petrini.

O line up da noite, que terá o restaurante Dalva e Dito como palco, inclui nomes como Virgilio Martinez, do restaurante Central, em Lima (quarto lugar no influente ranking Os 50 Melhores Restaurantes do Mundo), Alex Atala, Inaki Aizpitarte, do Le Chateaubriand, de Paris, Leonardo Pereira, do Areias do Seixo, de Portugal, Helena Rizzo, Jefferson Rueda e Thiago Castanho, entre outros.