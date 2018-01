Chef francês apresenta menu vegetariano estrelado

“A cozinha do Brasil é uma história de amor”. A frase é do chef Alain Passard, proprietário do renomado restaurante francês L’Arpège, três estrelas Michelin. Alain está no Brasil a convite da Mastercard para apresentar sua gastronomia, com foco no vegetarianismo, em um jantar hoje no hotel Fasano e uma ação amanhã com a ONG Banco de Alimentos. No fim dos anos 90 ele excluiu carnes de seu menu, mas ultimamente reintroduziu aves, peixes e frutos do mar. Mesmo assim os vegetais continuam sendo os carros-chefes. “Cozinha de estação, feita a base de produtos 100% naturais”, é assim que ele define seu trabalho. Os vegetais que usa em suas receitas são colhidos diariamente na horta de 10 hectares que mantém em seu estabelecimento. “A cozinha mais difícil é a mais simples”, adverte.

