Chef express

Empresário e chef amador nas horas vagas, Hugo Godinho arregaçou mangas e se dispôs a criar o que chama de “despensa inteligente” para evitar desperdícios e facilitar a vida de quem vive correndo. O resultado foi o Cheftime – site delivery de kits gastronômicos. “Eles são entregues na casa dos clientes, que escolhem a receita no nosso site”, resume. Três opções são, habitualmente, elaboradas por chefs de cozinha – e os ingredientes já vão cortados e na medida certa para serem finalizados na panela e degustados. “Esta é uma tendência forte na Europa. Aqui somos ‘primos’ dos aplicativos iFood e Rápido – de motoboys – e do Buffet Charlô, de onde provêm todos os nossos ingredientes. Essas parcerias facilitaram muito a implementação do serviço no Brasil”, explica o empresário.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.