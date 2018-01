Chef abre delicatessen artesanal na Vila Madalena

Após três anos no comando da Padoca do Maní, a chef Fernanda Valdívia retomou seu projeto de vender lanches preparados artesanalmente em pequena escala. A Deli Garage, recém-inaugurada na Vila Madalena, comercializa pães, doces, sanduíches, saladas, sopas e sucos. A proposta tem também um viés sustentável. “Não usamos embalagens de isopor ou de plástico, fora o PET reciclado”, explica a chef. As garrafas de vidro são coletadas, esterilizadas e reutilizadas. Até recentemente, Fernanda atendia exclusivamente o mercado corporativo – preparando comidinhas para reuniões do Uber e do Twitter, por exemplo. Toda a produção vinha da cozinha que montou em seu sítio, em São Roque. Decidiu abrir a delicatessen quando constatou que era necessário estar presente em São Paulo. Hoje, os frequentadores têm a opção de disputar uma das cinco mesas ou levar os produtos para casa em embalagens biodegradáveis – feitas de amido de mandioca.

