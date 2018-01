A chanceler Angela Merkel vem para a final da Copa no mesmo avião do presidente Joachim Gauck. A economia alemã agradece. Na final de 2002, no Japão, Gerhard Schroedere seu rival, Edmund Stoiber, viajaram para Yokohama em aeronaves… separadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.