Será publicada hoje no Diário Oficial resolução elaborada pelo Conselho Federal de Medicina que estabelece regras mínimas para o funcionamento de consultórios e ambulatórios médicos públicos, privados e filantrópicos.

Eles terão seis meses para se adaptar às novas regras. Segundo o CFM, a intenção é “garantir as condições – com equipamentos e infraestruturas necessárias – para que a medicina possa ser praticada com segurança”.

Check list 2

Nos consultórios que realizam apenas consultas serão exigidos, por exemplo, equipamentos básicos, como estetoscópio, termômetro, maca, lençóis, pia e… cadeiras para o médico, o paciente e seu acompanhante. Também há novas regras em relação ao registro dos prontuários dos pacientes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O descumprimento das normas e a não solução dos problemas poderá acarretar interdições éticas – que proíbem o médico de trabalhar no local enquanto não forem oferecidas condições mínimas de trabalho.