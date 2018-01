Preocupação no Palácio dos Bandeirantes. E não tem a ver com as eleições de outubro. É que Thomaz Alckmin briga, na Justiça, para impedir que Fabíola Trombelli, mãe de sua filha, Isabella, de 9 anos, se mude para a Noruega com a menina.

Ex-namorada do caçula do governador de SP, ela hoje é casada com um norueguês e entrou com ação pouco depois de Thomaz e Isabella terem sido vítimas de tentativa de sequestro, em fevereiro.

Check in 2

Na ocasião, o carro onde pai e filha estavam foi cercado por bandidos na zona sul de SP e houve troca de tiros com os seguranças de Thomaz.

O caso envolvendo a neta de Geraldo Alckmin corre em segredo de Justiça.