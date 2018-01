Jaime Pinsky, editor de Yoani Sánchez no Brasil, e Dado Galvão– cineasta que fez vaquinha para trazer a cubana ao País – aguardam sinal da blogueira para mudar a data de sua passagem.

Marcada para dia 10, Yoani chegaria no meio do carnaval, o que atrapalharia suas atividades. Pinsky pretende fazer um debate aberto com a blogueira em SP.