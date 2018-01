Chapéu Online

A chapeleira carioca Nathassia Fernandes fundou seu ateliê, o Nath Hats, quando deixou o Rio de Janeiro para viver com seu namorado, o DJ Lipe Forbes, em São Bento do Sapucaí, no interior de SP.

“Sempre trabalhei com moda, fui coordenadora da Animale por oito anos. Quando me mudei, comecei a observar o modo como as pessoas se vestiam no interior e o chapéu chamou minha atenção”, conta a moça, que também tem, em suas criações, forte influência de Coco Chanel.

Os chapéus são feitos a mão e personalizados conforme o gosto da cliente. “A pessoa escolhe o modelo, a cor e os assessórios. A partir daí, monto o chapéu”, explica. Com uma clientela famosa – atrizes da Globo e blogueiras de moda usam os modelos de Nath – ela não pretende abrir loja física.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Meu ateliê fica em São Bento e, por enquanto, funcionamos bem atendendo por Instagram e WhatsApp”, entrega ela, que recebe de 10 a 12 pedidos por dia.