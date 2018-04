Chapa Afinada

Depois de fundar os restaurantes Kinoshita, Clos de Tapas, Mercearia do Francês e o Attimo, Marcelo Fernandes resolveu ousar. Chamou Lierson Mattenhauer, para abrir uma casa de hambúrgueres, o Tradi, localizada no coração da Vila Nova Conceição. As famílias Fernandes e Mattenhauer são amigas de longa data, desde quando foram vizinhos na década de 70, no tradicional bairro do Ipiranga. Apaixonados pelo lendário x-salada da região, chegavam até a contar as moedinhas “da mesada” para visitar as lanchonetes preferidas, como X-Dog do Titão e Sr. Osvaldo e degustar os sanduíches. Agora, de casa nova e reunidos mais uma vez, a ideia foi a de resgatar as receitas que fizeram parte da infância e criar releituras dos hambúrgueres tradicionais, incluindo um lanche só para homenagear a memória, que levará o nome “Ipiranga”. O projeto foge um pouco das recentes hamburguerias da moda – normalmente bem pequenas – e recebe até 46 pessoas. “Este é o Tradi. Ele irá traduzir a história das nossas famílias com a tradição do hambúrguer”, explica Marcelo.