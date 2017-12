Faz três anos que São Paulo recebe, por um mês, palavras gigantes que sinalizam o caminho da Corrida pela Paz. A palavra “Respeito”, diante do Monumento às Bandeiras, foi idealizada pelo artista Paulo Pasta com as letras SP deitadas.

Mas pessoas que passam pelo lugar estão levantando as letras. O artista está feliz com a interação com a sua obra.